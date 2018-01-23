Jeep подготовил очень черный «спортивный» Grand Cherokee

Компания Jeep представила специальную версию внедорожника Grand Cherokee, которая пополнит европейскую линейку марки. Новинка получила в названии приставку S – она отличается от стандартных машин спортивной подвеской и полностью черной отделкой экстерьера.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee S будет окрашиваться только в черный цвет. Спецверсию можено отличить по 20-дюймовым колесным дискам, затемненной решетке воздухозаборника в переднем бампере, тонированным стеклам с окантовкой из «черного хрома», а также двойному выхлопу с черными парубками.

В список стандартного оснащения спецверсии внедорожника входит информационно-развлекательная система с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 506-ваттная аудиосистема Alpine с функцией активного шумоподавления, панорамная крыша, сиденья с подогревом и вентиляцией.

В отделке интерьера используется черное дерево, металл и кожа наппа.

Помимо этого, Jeep Grand Cherokee S комплектуется системой постоянного полного привода Quadra-Drive II с задним самоблокирующимся дифференциалом, понижайкой и системой управления тяговым усилием Selec-Terrain с пятью режимами работы.

Гамма двигателей внедорожника состоит из базового трехлитрового дизеля, атмосферной «шестерки» 3.6, а также 5,7-литрового двигателя V8 HEMI мощностью 356 лошадиных сил. Все агрегаты сочетаются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

В России Jeep Grand Cherokee доступен в четырех модификациях. Топовая — Trailhawk — оснащается пневмоподвеской с увеличенным ходом и улучшенной артикуляцией, а также системой полного привода с задним электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения. Цена — от 3 663 000 рублей.