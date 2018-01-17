Появились фотографии модели Grand Commander

Пульс

Вот так будет выглядеть пятиметровый семиместный Jeep

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17 января 2018

В распоряжении издания Car News China оказались первые фотографии семиместного внедорожника Jeep Grand Commander. Публичный дебют модели состоится в апреле текущего года на моторшоу в Пекине.

[Внедорожники для асфальта: машины, которые беспомощны на бездорожье, но круты во всем остальном](https://motor.ru/selector/suvsasphalt.htm)

Внедорожники для асфальта: машины, которые беспомощны на бездорожье, но круты во всем остальном

Дизайн внедорожника выполнен в стилистике концепт-кара Yuntu, дебютировавшего на прошлогоднем автошоу в Шанхае. Прототип имел шесть посадочных мест, так называемые «суицидальные» задние двери, открывающиеся против хода движения, стеклянную крышу, три экрана на приборной панели, восемь дисплеев для пассажиров второго и третьего рядов, а также гибридную силовую установку.

Габаритная длина серийной новинки составит 4873 миллиметра, ширина – 1892 миллиметра, высота – 1738 миллиметров, а размер колесной базы достигнет 2800 миллиметров.

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Товарный Jeep Grand Commander станет комплектоваться двухлитровым турбомотором, который будет доступен в 234- и 265-сильной версии.

Собирать машину, предназначенную только для китайского рынка, будут на совместном предприятии Guangzhou-Fiat, где уже производят модель Cherokee. Стоимость «Коммандера» составит около 250 тысяч юаней (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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Госстандарт

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