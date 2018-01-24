В России запатентовали дизайн большого седана Hyundai

Компания Hyundai запатентовала в России дизайн нового большого седана – Grandeur шестого поколения. Соответствующие иллюстрации были опубликованы и зарегистрированы Роспатентом только сейчас, хотя заявка была подана в январе 2017 года.

Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее технических характеристиках, пока нет. Неизвестно также, когда четырехдверка выйдет на российский рынок и выйдет ли вообще.

В Южной Корее Hyundai Grandeur (на североамериканском рынке продается под название Azera) дебютировал осенью 2016 года. Автопроизводитиль назвал модель «основоположником новой эры в дизайне» корейского бренда.

Габаритная длина Grandeur составляет 4930 миллиметров, ширина – 1865 миллиметров, а высота – 1470 миллиметров. Колесная база седана равна 2845 миллиметрам. Таким образом, новинка на 75 миллиметров длиннее «Сонаты» текущего поколения и идентична по другим габаритам.

Моторная гамма Hyundai Grandeur состоит из четырех бензиновых двигателей 3.5, двух 3.0 и 2.4. Их мощность составляет 290, 250, 261 и 190 лошадиных сил соответственно. Самые мощные двигатели сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом», остальные – с шестидиапазонным.

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