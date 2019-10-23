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17:25

Новый Hyundai Grandeur впервые засветился на видео

Обновленный бизнес-седан получит необычный дизайн экстерьера

© Hyundai
Компания Hyundai поделилась тизером нового Grandeur. Автомобиль получит оригинальные ромбовидные ходовые огни, интегрированные в рисунок решетки радиатора, заднюю оптику, соединенную полосой стоп-сигнала, и полностью новый салон.

Официальный ролик Hyundai раскрывает графику электронной панели приборов, сложный рисунок колесных дисков, оформление решетки радиатора и форму задних фонарей. Информации о дате премьеры нет, но инсайдеры утверждают, что новый Grandeur дебютирует до конца года.

При этом внешность модели уже не является секретом: южнокорейским СМИ удалось получить фотографии без камуфляжа. Бизнес-седан преобразится радикально: Grandeur получит другие передние и задние крылья, обзаведется новыми дверными картами, рулем, передней панелью, центральной консолью, доработанной системой вентиляции и иным селектором трансмиссии.

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Фото: Top Rider

Ожидается, что Grandeur получит 2,5-литровый двигатель Theta III. В безнаддувном варианте мотор выдает 194 лошадиные силы, а мощность турбированного варианта может достигать 300 лошадиных сил. Силовой агрегат будет сочетаться с 8-диапазонным «автоматом». Кроме того, не исключен вариант со 180-сильным турбомотором 1.6 T-GDi, знакомым по актуальной Sonata.

В России новый седан Hyundai вряд ли появится: продажи Grandeur на нашем рынке были свернуты в 2015 году из-за низкого спроса.