Новый Hyundai Grandeur впервые засветился на видео

Ожидается, что Grandeur получит 2,5-литровый двигатель Theta III. В безнаддувном варианте мотор выдает 194 лошадиные силы, а мощность турбированного варианта может достигать 300 лошадиных сил. Силовой агрегат будет сочетаться с 8-диапазонным «автоматом». Кроме того, не исключен вариант со 180-сильным турбомотором 1.6 T-GDi, знакомым по актуальной Sonata.

В России новый седан Hyundai вряд ли появится: продажи Grandeur на нашем рынке были свернуты в 2015 году из-за низкого спроса.