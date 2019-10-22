Определен лучший виртуальный гонщик России

Однако на этом сезон не закончится: впереди у Кирилла Антонова и Егора Огородникова новый вызов. В декабре они оба уже в реальности отправятся в Малайзию на автодром Сепанг. Там состоится заключительный этапа Мирового кубка WTCR — реальной, и весьма престижной гоночной серии. А россияне сразятся в финале виртуального чемпионата THE ESPORTS WTCR OSCARO, где будут бороться за звание чемпиона мира по виртуальным гонкам с призовым фондом в размере 25000$.