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18:22

Определен лучший виртуальный гонщик России

Lada e-Championship: итоги Гранд-Финала сезона 2019 года

© Денис Бушковский / RaceRoom Russia
В Москве на киберспортивной арене Cyberspace прошел Гранд-Финал первого сезона виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам Lada e-Championship. Тридцати шести лучшим симрейсерам страны предстояло сразиться за победу в чемпионате и призовой фонд.

Виртуальный чемпионат состоял из трех этапов: онлайн-отборочных, оффлайн-отборочных и масштабного Гранд-Финала, на котором должен определиться победитель турнира.

Среди почти 7 тысяч участников, которые приняли состязание в отборочных этапах, в Гранд-Финал проходили лишь тридцать шесть человек, а в финальную гонку допускались только восемнадцать лучших пилотов.

Этими восемнадцатью пилотами стали: Кирилл Антонов из Твери, москвичи Егор Огородников и Александр Галахов, Павел Муконин из Ставрополя, туляк Влад Химичев, Эльмар Курбанов из Ижевска, Антон Ардеев из Пензы, москвичи Василий Рожков, Александр Крук и Денис Грабовский, казанец Павел Прокофьев, москвич Алексей Сироткин, Николай Ануфриев из Бугульмы, москвич Сергей Мукимов, Александр Буркин из Красногорска, Илья Хлынцев из Оренбурга, петербуржец Иван Костюков и москвич Илья Молотовщиков.

Последняя, решающая гонка Гранд-Финала прошла на малайзийской трассе Сепанг. На протяжении всей дистанции заезда кипела жаркая борьба, но судьба титула решилась на последнем круге: Кирилл Антонов, совершив успешную атаку, выигрывает чемпионат LADA e-Championship сезона 2019 года.

Следом за ним на втором месте финиширует Егор Огородников, а замыкает призовую тройку Александр Галахов. Впрочем, уже после гонки судьи оштрафовали его за участие в гоночном инциденте с Павлом Мукониным. В результате Павел Муконин поднялся на третье место и стал бронзовым призером чемпионата.

Однако на этом сезон не закончится: впереди у Кирилла Антонова и Егора Огородникова новый вызов. В декабре они оба уже в реальности отправятся в Малайзию на автодром Сепанг. Там состоится заключительный этапа Мирового кубка WTCR — реальной, и весьма престижной гоночной серии. А россияне сразятся в финале виртуального чемпионата THE ESPORTS WTCR OSCARO, где будут бороться за звание чемпиона мира по виртуальным гонкам с призовым фондом в размере 25000$.

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Награждение призёров чемпионата LADA e-Championship

Всё происходящее в ходе московского Гранд-финала на арене Cyberspace освещал известный спортивный журналист и ведущий Сергей Беднарук, а помогал ему в этом действующий пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Андрей Петухов.

В комментаторской кабинке c Сергеем Беднаруком — главный дизайнер Лады Стив Маттин (справа)

Пока пилоты сражались за первое место, гости мероприятия смогли пообщаться с пилотами заводской команды LADA Sport ROSNEFT, специальным гостем шеф-дизайнером LADA Стивом Маттином, сфотографироваться с очаровательными грид-гёрлз и принять участие в конкурсах с розыгрышем призов и сувениров.

Для зрителей, которые не смогли посетить мероприятие, была организована прямая трансляция полуфинальных и финальных гонок на странице RaceRoom Россия в социальной сети Вконтакте. «Нужно понимать, что наш спорт интерактивен, многие люди предпочитают смотреть его из дома в комфортной обстановке, поэтому мы всегда ведем прямые трансляции», — поясняет глава RaceRoom Russia Дмитрий Солдатов.

Проведение виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA e-Championship может стать традицией для российских симрейсеров. Можно надеяться, что смесь киберспорта и автоспорта позволит создать новую фанатскую базу для реальной гоночной серии.

До встречи в следующем году: будет очень интересно увидеть, кто придет к финишу первым!