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14:46

В Тольятти сфотографировали грузовую версию обновленной «Гранты»

Постройкой машин займется «ВИС-АВТО»

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© Фото: Сергей Катранин
На территории предприятия «Тольяттинский трансформатор» сфотографировали опытные образцы грузовичков на базе обновленной Lada Granta. По предварительной информации, производством машин займется дочернее предприятие «АвтоВАЗа» — «ВИС-АВТО».

Грузовая версия была и у предыдущей «Гранты». Модель Granta ВИС-234900 может комплектоваться изотермическим или обычным фургоном объемом 3600-4000 литров. Двигатель — 1,6-литровый мощностью 87 сил и 140 Нм момента, совмещенный с пятиступенчатой «механикой». Цена такой машины составляет минимум 607 500 рублей.

Публичный дебют обновленной LADA Granta состоялся в августе на московском автосалона. Модель получила новый дизайн в стиле старшей «Весты» и другую панель приборов. В семейство Granta FL вошли хэтчбек, лифтбек, седан и универсал.

Обновленная Lada Granta лифтбек

Гамма силовых установок осталась без изменений. «Гранты» предлагаются с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. Коробки — пятиступенчатая «механика», четырехдиапазонный «автомат» или «робот».

Источник: Сергей Катранин | vk.com
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