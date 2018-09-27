В Тольятти сфотографировали грузовую версию обновленной «Гранты»

Грузовая версия была и у предыдущей «Гранты». Модель Granta ВИС-234900 может комплектоваться изотермическим или обычным фургоном объемом 3600-4000 литров. Двигатель — 1,6-литровый мощностью 87 сил и 140 Нм момента, совмещенный с пятиступенчатой «механикой». Цена такой машины составляет минимум 607 500 рублей.

Публичный дебют обновленной LADA Granta состоялся в августе на московском автосалона. Модель получила новый дизайн в стиле старшей «Весты» и другую панель приборов. В семейство Granta FL вошли хэтчбек, лифтбек, седан и универсал.