Видео: фургон Lada Granta Kub разбили в краш-тесте

Стоимость одного краш-теста — два миллиона рублей

В НАМИ проверили безопасность грузового фургона Lada Granta. Испытания провели в ходе краш-теста на испытательном полигоне. Модель Granta Kub, построенную на базе стандартной «Гранты», испытали в процессе лобового и бокового столкновений. Подобные тесты являются обязательными для сертификации транспортных средств в России. При этом отечественные специалисты не используют «звездную» систему для оценки безопасности машин.