Видео: фургон Lada Granta Kub разбили в краш-тесте

Опубликовано 04 октября 2024, 18:421 мин.
Видео: фургон Lada Granta Kub разбили в краш-тестеСтоимость одного краш-теста — два миллиона рублей
В НАМИ проверили безопасность грузового фургона Lada Granta. Испытания провели в ходе краш-теста на испытательном полигоне. Модель Granta Kub, построенную на базе стандартной «Гранты», испытали в процессе лобового и бокового столкновений. Подобные тесты являются обязательными для сертификации транспортных средств в России. При этом отечественные специалисты не используют «звездную» систему для оценки безопасности машин.
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В рамках испытаний инженеры проверяют соответствие автомобилей российским требованиям безопасности. Стоимость одного столкновения на испытательном полигоне НАМИ составляет два миллиона рублей. В рамках краш-тестов инженеры проверяют жесткость каркаса, а также надежность силовых элементов кузова.
В ходе испытаний манекены, размещенные в салоне грузовой Lada Granta, получили легкие повреждения. При этом, судя по специальным датчикам, пассажир не ударился головой в результате столкновения. Кроме того, инженеры отметили, что кузов грузового фургона выдержал боковой удар.
В июле прошлого года инженеры из Тольятти представили Lada Granta в исполнении седельного тягача. Новая версия модели получила мотор и трансмиссию от стандартной «Гранты».