Появились первые фотографии «заряженной» Lada Granta

По информации издания, выпуск Lada Granta Sport начнется в августе 2019 года. При этом летом на рынок выйдет «переходная» модификация Drive Active со спортивной подвеской, особым оформлением экстерьера и интерьера, но прежним 98-сильным двигателем. Агрегат можно будет сочетать с «механикой» или «автоматом».

Сборкой мелкосерийной Granta Sport займется отделение Lada Sport. Тираж модели в кузовах седан и хэтчбек составит 1400 экземпляров, Drive Active — 1600 экземпляров.