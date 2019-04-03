Появились первые фотографии «заряженной» Lada Granta

Снимки Lada Granta Sport опубликовала «Российская газета». На них видно, что от обычной «Гранты» машина отличается заниженной подвеской, расширенными колесными арками, измененными бамперами, боковыми юбками и небольшим спойлером. По неподтвержденной информации, у «горячей» версии Granta будет другой салон и форсированный до 120 сил 1,6-литровый бензиновый двигатель.
Фото: «Российская газета»
По информации издания, выпуск Lada Granta Sport начнется в августе 2019 года. При этом летом на рынок выйдет «переходная» модификация Drive Active со спортивной подвеской, особым оформлением экстерьера и интерьера, но прежним 98-сильным двигателем. Агрегат можно будет сочетать с «механикой» или «автоматом».
Сборкой мелкосерийной Granta Sport займется отделение Lada Sport. Тираж модели в кузовах седан и хэтчбек составит 1400 экземпляров, Drive Active — 1600 экземпляров.