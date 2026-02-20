Граждане со смартфонами по эффективности догоняют инспекторов ГИБДД

Такие данные журналистам привёл начальник отдела ГАИ управления МВД России по городу Набережные Челны Радий Кадиков. Сегодня «Народный инспектор» принимает уведомления по 18 категориям нарушений ПДД.

В списке жалоб, гна которые отреагирует ГИБДД, значатся помеха движению пешеходов, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, движение по встречной полосе, непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона.

Продолжают список движение по автобусной полосе, обочине или тротуару, а также наезд на препятствие, нарушение правил парковки, плюс поворот налево под запрещающий знак.