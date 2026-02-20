Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 16:04
1 мин.

Граждане со смартфонами по эффективности догоняют инспекторов ГИБДД

Приложение «Народный инспектор» помогает наказывать нарушителей
В Набережных Челнах оценили эффективность приложения «Народный инспектор». В 2025 году инспекторским составом ДПС к административной ответственности было привлечено 35 000 нарушителей – водителей и пешеходов. А через систему «Народный контроль» штрафы получили 23 000 человек, ещё четыре тысячи оказались отклонены по причине некорректного оформления обращений.
© Motor
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Такие данные журналистам привёл начальник отдела ГАИ управления МВД России по городу Набережные Челны Радий Кадиков. Сегодня «Народный инспектор» принимает уведомления по 18 категориям нарушений ПДД.

В списке жалоб, гна которые отреагирует ГИБДД, значатся помеха движению пешеходов, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, движение по встречной полосе, непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона.

Продолжают список движение по автобусной полосе, обочине или тротуару, а также наезд на препятствие, нарушение правил парковки, плюс поворот налево под запрещающий знак.

