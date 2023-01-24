Шестиколесный пикап Great Wall: первые фотографии салона

Shanhai Poer 6х6 вновь попал в объективы шпионских камер

Первые шпионские фотографии Shanhai Poer с колесной формулой 6х6 появились еще осенью прошлого года. Пикап с тремя мостами построен на базе Tank 500, продажи которого скоро стартуют в России, а в его разработке Great Wall помогает тюнинг-ателье Cyberspace. Если раньше в Сеть попадали только снимки экстерьера Shanhai Poer 6х6, то на этот раз шпионам удалось заглянуть в салон – ожидаемо он оказался оформлен так же, как и у четырехколесной версии.