Great Wall разрабатывает мощный мотор V8 объемом 4,0 литра

Портал «Китайские автомобили» предполагает, что первым новую четырехлитровую «восьмерку» получит полноразмерный внедорожник Tank 800, который в настоящее время проходит серию дорожных испытаний. Эту модель анонсировали еще в 2021 году, однако в продажу она до сих пор не поступила — по одной из версий, как раз потому, что для внедорожника разрабатывается подходящий двигатель. Причем ориентирована модификация с V8 будет в первую очередь на экспортные рынки.

Старт продаж Tank 800 в Китае состоится до конца 2024 года, а в 2025-м модель может появиться и за пределами страны. Не исключено, что она доберется и до России — ранее Great Wall запатентовала дизайн этого внедорожника, однако официальных заявлений о запуске «восьмисотого» на российском рынке пока не было.