Появились первые изображения 3000-сильного гиперкара из Греции

Основатель бренда Спирос Панопулос известен тем, что построил самый мощный Mitsubishi Lancer Evo – отдача мотора составляет 2000 лошадиных сил. Кроме того, Панопулос является владельцем фирмы Extreme Tuners, выпускающей детали для гоночных и люксовых автомобилей. Теперь же он представил собственную модель – гиперкар, получивший название Chaos.
В движение «Хаос» приводит четырехлитровый двигатель V10. Бензиновая версия будет выдавать около 2000 лошадиных сил, а вариант, работающий на биотопливе E85, – примерно 3000 сил. Обеим модификациям положена восьмидиапазонная коробка с двойным сцеплением и полный привод. По предварительным данным, крутящий момент распределяется между передней и задней осями в соотношении 35 и 65 процентов соответственно.
На разгон от 0 до 100 километров в час у Chaos будет уходить менее двух секунд, а его максимальная скорость превышает 500 километров в час. Особенностью автомобиля станет салон, в котором нет ни одной кнопки – всеми функциями можно управлять при помощи жестов.
Видео: YouTube.com
Ожидается, что Chaos представят на Женевском автосалоне в 2021 году. В этом году выставка должна была пройти в начале марта, однако ее отменили из-за эпидемии коронавируса.