Появились первые изображения 3000-сильного гиперкара из Греции

Основатель бренда Спирос Панопулос известен тем, что построил самый мощный Mitsubishi Lancer Evo – отдача мотора составляет 2000 лошадиных сил. Кроме того, Панопулос является владельцем фирмы Extreme Tuners, выпускающей детали для гоночных и люксовых автомобилей. Теперь же он представил собственную модель – гиперкар, получивший название Chaos.

В движение «Хаос» приводит четырехлитровый двигатель V10. Бензиновая версия будет выдавать около 2000 лошадиных сил, а вариант, работающий на биотопливе E85, – примерно 3000 сил. Обеим модификациям положена восьмидиапазонная коробка с двойным сцеплением и полный привод. По предварительным данным, крутящий момент распределяется между передней и задней осями в соотношении 35 и 65 процентов соответственно.