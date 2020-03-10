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10:36

Появились первые изображения 3000-сильного гиперкара из Греции

Греки разработали автомобиль, который разгоняется до «сотни» менее чем за две секунды

© Spyros Panopoulos Automotive
Лиза Будрина
Греческая компания Spyros Panopoulos Automotive опубликовала несколько фотографий новой модели – мощного гиперкара Chaos. Его оснастили мотором V10 мощностью от 2000 до 3000 лошадиных сил.

Основатель бренда Спирос Панопулос известен тем, что построил самый мощный Mitsubishi Lancer Evo отдача мотора составляет 2000 лошадиных сил. Кроме того, Панопулос является владельцем фирмы Extreme Tuners, выпускающей детали для гоночных и люксовых автомобилей. Теперь же он представил собственную модель – гиперкар, получивший название Chaos.

В движение «Хаос» приводит четырехлитровый двигатель V10. Бензиновая версия будет выдавать около 2000 лошадиных сил, а вариант, работающий на биотопливе E85, примерно 3000 сил. Обеим модификациям положена восьмидиапазонная коробка с двойным сцеплением и полный привод. По предварительным данным, крутящий момент распределяется между передней и задней осями в соотношении 35 и 65 процентов соответственно.

На разгон от 0 до 100 километров в час у Chaos будет уходить менее двух секунд, а его максимальная скорость превышает 500 километров в час. Особенностью автомобиля станет салон, в котором нет ни одной кнопки всеми функциями можно управлять при помощи жестов.

Видео: YouTube.com

Ожидается, что Chaos представят на Женевском автосалоне в 2021 году. В этом году выставка должна была пройти в начале марта, однако ее отменили из-за эпидемии коронавируса.

Источник: Facebook.com/SpyrosPanopoulosAutomotive