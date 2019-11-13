Названы претенденты на звание «зеленого» автомобиля года

На премию Green Car of the Year жюри конкурса номинировало Ford Escape (Kuga), Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. Для каждой модели отметили наличие в моторной гамме высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания или гибридных установок. Особенностью новой «Сонаты» стала солнечная панель на крыше, которая питает тяговую батарею.