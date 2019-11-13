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17:34

Названы претенденты на звание «зеленого» автомобиля года

Издание Green Car Journal выбрало лучшие легковушки и вседорожники

Издание Green Car Journal назвало финалистов премии «Экологичный автомобиль 2020» и «Экологичный кроссовер 2020». В каждой номинации представлены пять моделей; победителя выберут 21 ноября.

На премию Green Car of the Year жюри конкурса номинировало Ford Escape (Kuga), Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. Для каждой модели отметили наличие в моторной гамме высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания или гибридных установок. Особенностью новой «Сонаты» стала солнечная панель на крыше, которая питает тяговую батарею.

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Ford Escape

Получить награду как «Самый экологичный кроссовер года» достойны гибридный Ford Explorer, Honda CR-V с трёхмоторный силовой установкой, использующий гибридные технологии «Тойоты» Subaru Crosstrek (XV), Toyota Highlander Hybrid и RAV4.

Победителем премии «Зеленый автомобиль года 2019» стала Honda Insight; лучшим экомобилем класса премиум назвали Jaguar I-Pace; кроссовером — подряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander; пикапом — RAM 1500; подключенным автомобилем — Nissan Leaf, а самым экологичным коммерческим фургоном признали Ford Transit Connect;