Названы претенденты на звание «зеленого» автомобиля года

На премию Green Car of the Year жюри конкурса номинировало Ford Escape (Kuga), Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. Для каждой модели отметили наличие в моторной гамме высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания или гибридных установок. Особенностью новой «Сонаты» стала солнечная панель на крыше, которая питает тяговую батарею.
Получить награду как «Самый экологичный кроссовер года» достойны гибридный Ford Explorer, Honda CR-V с трёхмоторный силовой установкой, использующий гибридные технологии «Тойоты» Subaru Crosstrek (XV), Toyota Highlander Hybrid и RAV4.
Победителем премии «Зеленый автомобиль года 2019» стала Honda Insight; лучшим экомобилем класса премиум назвали Jaguar I-Pace; кроссовером — подряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander; пикапом — RAM 1500; подключенным автомобилем — Nissan Leaf, а самым экологичным коммерческим фургоном признали Ford Transit Connect;