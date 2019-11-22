Названы лучшие гибридные автомобили года

Главными соперниками Corolla были Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3, а за победу среди кроссоверов, помимо Honda CR-V, сражались Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid и Toyota RAV4.

Honda CR-V 2020 модельного года стал первым гибридным кроссовером марки на североамериканском рынке. Согласно плану марки, к 2030 году две трети линейки Honda будут оснащаться электрическими силовыми установками. Уже сейчас электрифицированные автомобили бренда пользуются устойчивым спросом: в 2019 году продажи таких моделей выросли на 34 процента и достигли отметки в 50 тысяч экземпляров.