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16:46

Названы лучшие гибридные автомобили года

Стали известны победители ежегодной премии Green Car Journal

Toyota Corolla Hybrid
Издание Green Car Journal объявило победителя конкурса Green Car of the Year («Зеленый» автомобиль года»), в котором традиционно выбирают лучший гибрид либо модель с высокоэффективной силовой установкой. В этом году главной приз взяла Toyota Corolla, в то время как Honda CR-V стал первым в категории кроссоверов.

Главными соперниками Corolla были Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3, а за победу среди кроссоверов, помимо Honda CR-V, сражались Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid и Toyota RAV4.

Honda CR-V 2020 модельного года стал первым гибридным кроссовером марки на североамериканском рынке. Согласно плану марки, к 2030 году две трети линейки Honda будут оснащаться электрическими силовыми установками. Уже сейчас электрифицированные автомобили бренда пользуются устойчивым спросом: в 2019 году продажи таких моделей выросли на 34 процента и достигли отметки в 50 тысяч экземпляров.

Honda CR-V Hybrid

Что же касается Toyota Corolla, то гибридный вариант также появился в США впервые только в 2018 году. Бензоэлектрическая версия оснащается 1,8-литровым «атмосферником» и двумя электромоторами-генераторами, суммарная отдача которых составляет 122 лошадиные силы, как и у Prius с аналогичной установкой.

В прошлом году победителем среди кроссоверов стал гибридный Mitsubishi Outlander, а Honda Insight получила главный приз. Победа CR-V стала для японского бренда шестой за время существования Green Car Journal: в разные годы лучшими «зелеными» автомобилями признавали Cvic Natural Gas, Accord, Clarity, HR-V.