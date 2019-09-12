Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей

При этом в докладе указано, что автомобильная отрасль выбрасывает в атмосферу лишь девять процентов парниковых газов (данные за 2018 год) от всего мирового объема.

Лидером антирейтинга является Volkswagen (582 миллиона тонн эквивалента CO₂), за ним следую Renault-Nissan (577 миллионов), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 миллион). Замыкают список BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента CO₂ соответственно.