Китайцы построили водородный хэтчбек с запасом хода более 1000 километров

Серийно выпускать автомобили под маркой Grove китайцы намерены уже со следующего года. Свое название бренд получил в честь английского физика Уильяма Роберта Гроува, изобретателя гальванического элемента , в котором катодом служит цинк, погруженный в слабый раствор серной кислоты, а анодом — платина в концентрированном растворе азотной кислоты.
Представленный хэтчбек оборудован силовой установкой на водородных топливных элементах и способен на одном баке проезжать более 1000 километров (водородный Honda Clarity Fuel Cell проезжает 590, а Toyota Mirai — 502 километра). Кузов автомобиля сделан из углепластика, а все четыре двери распахиваются вверх и в сторону. Тестирование прототипов хотят завершить до конца года, чтобы уже в следующем начать серийное производство.
Заказы на автомобили от китайских клиентов начнут принимать уже на автосалоне в Шанхае. Поставки, а также выход на мировой рынок запланированы на 2020 год. Дизайн-центр марки находится в Барселоне. Его возглавляет Кристофер Рейтц, ранее работавший в Fiat и Alfa Romeo.