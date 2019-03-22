Китайцы построили водородный хэтчбек с запасом хода более 1000 километров

Представленный хэтчбек оборудован силовой установкой на водородных топливных элементах и способен на одном баке проезжать более 1000 километров (водородный Honda Clarity Fuel Cell проезжает 590, а Toyota Mirai — 502 километра). Кузов автомобиля сделан из углепластика, а все четыре двери распахиваются вверх и в сторону. Тестирование прототипов хотят завершить до конца года, чтобы уже в следующем начать серийное производство.