Гиперкар попал в аварию недалеко от шведского города Тролльхеттан

Пульс

Уникальный Koenigsegg разбили во второй раз. Спустя год после первого ДТП

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18 мая 2018

В Швеции недалеко от города Тролльхеттан второй раз разбили спецверсию гиперкара Koenigsegg Agera RS под названием Gryphon. Первый инцидент произошел в мае 2017 года во время тестов, еще до передачи автомобиля заказчику — бизнесмену Мэнни Хошбину. Об этом сообщает GTspirit.

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Koenigsegg Agera RS Gryphon демонстрировался на стенде компании во время прошлогоднего Женевского автосалона. Отличительными чертами гиперкара являются детали экстерьера из 24-каратного золота. Во время скоростных испытаний машину разбили и решили использовать в штаб-квартире марки для демонстрационных заездов.

Koenigsegg Agera RS Gryphon

Koenigsegg Agera RS Gryphon

При этом для Хошбина компания Koenigsegg построила новую машину.

В движение Koenigsegg Agera RS Gryphon привод твин-турбо двигатель V8 мощностью один мегаватт (1360 лошадиных сил) и 1371 Нм крутящего момента. Этот же двигатель Koenigsegg использовал для гиперкара One: 1. С нуля до 100 километров в час Agera RS способен разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 447 километров в час.

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