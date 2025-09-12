Новости
Опубликовано 12 сентября 2025, 13:41
1 мин.

Финал сезона главной супергонки: GT Cup. Гран-При Радио Максимум на «Moscow Raceway»!

Начало — в 12:00 в воскресенье. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный
21 сентября на автодроме «Moscow Raceway» пройдет финал сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам – GT Cup. Гран-При Радио Максимум. На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.
© Пресс-служба гоночной серии GT Cup
Редакция «Мотора»
GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

Гран-При — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: GT Cup. Гран-При Радио Максимум запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 12:00 в воскресенье. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Источник:Пресс-служба гоночной серии GT Cup
Автор:Редакция «Мотора»