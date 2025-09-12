Финал сезона главной супергонки: GT Cup. Гран-При Радио Максимум на «Moscow Raceway»!

GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

Гран-При — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: GT Cup. Гран-При Радио Максимум запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 12:00 в воскресенье. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.