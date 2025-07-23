Главная супергонка лета: GT Cup. Гран-При Нижнего Новгорода на автодроме «Нижегородское Кольцо»!

GT Cup – чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

Гран-При Нижнего Новгорода – это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека «Time Attack».

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары – эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: GT Cup. Гран-При Нижнего Новгорода запомнится вам надолго!

Начало мероприятия – в 12:00 в субботу.