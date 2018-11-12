Коробка передач Ford GT оказалась вдвое дороже, чем такая же у «Мерседеса»

Коробка передач Getrag 7DCL750 — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, совмещенный в одном корпусе с главной парой: такие агрегаты ставятся либо на среднемоторные машины с продольным расположением двигателя, либо переднемоторные, у которых коробка отнесена назад. Коробка рассчитана на работу с «крутильными» спортивными моторами (до 9500 оборотов в минуту), максимальный входной момент — до 750 Нм.
В разных исполнениях эта коробка передач ставится на среднемоторные Ford GT, Ferrari 458 и 488, а также переднемоторные Ferrari California и F12, Mercedes-Benz SLS и Mercedes-AMG GT. Между собой они отличаются передаточными числами и картерами сцепления.
Но стоимость самой коробки отличается в разы в зависимости от того, под какой маркой она будет устанавливаться. Как выяснили американские журналисты, фордовская коробка (номер запчасти HG7Z-7000-A) самая дорогая: она обойдется покупателю в 27 624 доллара (2 100 000 рублей). Причем это — при условии обмена на старую коробку: в противном случае придется доплатить еще пять тысяч долларов.
Это значительно дороже, чем даже у Ferrari: коробка от суперкара 458 под номером 263938 обойдется «всего» в 22 186 долларов (1 700 000 рублей).
Трансмиссия от AMG GT под мерседесовским номером A1902600500 стоит 14 940 долларов (миллион рублей). Вдобавок, у клиента есть возможность сэкономить, если приобрести восстановленную в заводских условиях коробку: она обойдется в 11 715 долларов (785 тысяч рублей).
Ситуация выглядит не слишком логично, если учитывать обычную для производителей надбавку за «премиумность» марки. Журналисты Road and Track считают, что дело в объемах производства: Ferrari и Mercedes выпускаются гораздо большими тиражами, чем Ford GT — следовательно, отличаются и закупочные цены. Только 458-я модель Ferrari за время производства разошлась тиражом порядка 15 тысяч экземпляров; той же коробкой передач оснащаются и другие модели итальянской фирмы. Mercedes только в 2017 году продал более четырех тысяч спорткаров модели AMG GT.
В то же время Ford GT собирается крохотным тиражом — вручную, без конвейера — на базе канадской инжиниринговой фирмы Multimatic. В 2017 году было изготовлено всего 138 машин, а за все время выпуск суперкара не должен превысить полутора тысяч штук.