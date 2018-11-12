Коробка передач Ford GT оказалась вдвое дороже, чем такая же у «Мерседеса»

Но стоимость самой коробки отличается в разы в зависимости от того, под какой маркой она будет устанавливаться. Как выяснили американские журналисты, фордовская коробка (номер запчасти HG7Z-7000-A) самая дорогая: она обойдется покупателю в 27 624 доллара (2 100 000 рублей). Причем это — при условии обмена на старую коробку: в противном случае придется доплатить еще пять тысяч долларов.

Это значительно дороже, чем даже у Ferrari: коробка от суперкара 458 под номером 263938 обойдется «всего» в 22 186 долларов (1 700 000 рублей).

Трансмиссия от AMG GT под мерседесовским номером A1902600500 стоит 14 940 долларов (миллион рублей). Вдобавок, у клиента есть возможность сэкономить, если приобрести восстановленную в заводских условиях коробку: она обойдется в 11 715 долларов (785 тысяч рублей).