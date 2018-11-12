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17:41

Коробка передач Ford GT оказалась вдвое дороже, чем такая же у «Мерседеса»

Роботизированная коробка Getrag суперкара стоит более 30 тысяч долларов

Журналисты американского издания Road and Track выяснили цену на коробку перед Getrag от среднемоторного суперкара Ford GT. Как оказалось, даже учитывая то, что «робот» модели 7DCL750 ставится на суперкары разных марок, именно фордовская версия оказалась самой дорогой. Трансмиссия стоит на треть дороже, чем у Ferrari, и почти в два раза дороже, чем у «Мерседеса».

Коробка передач Getrag 7DCL750 — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, совмещенный в одном корпусе с главной парой: такие агрегаты ставятся либо на среднемоторные машины с продольным расположением двигателя, либо переднемоторные, у которых коробка отнесена назад. Коробка рассчитана на работу с «крутильными» спортивными моторами (до 9500 оборотов в минуту), максимальный входной момент — до 750 Нм.

В разных исполнениях эта коробка передач ставится на среднемоторные Ford GT, Ferrari 458 и 488, а также переднемоторные Ferrari California и F12, Mercedes-Benz SLS и Mercedes-AMG GT. Между собой они отличаются передаточными числами и картерами сцепления.

Устройство коробки передач Getrag 7DCL750 (версия для переднемоторного автомобиля)

Но стоимость самой коробки отличается в разы в зависимости от того, под какой маркой она будет устанавливаться. Как выяснили американские журналисты, фордовская коробка (номер запчасти HG7Z-7000-A) самая дорогая: она обойдется покупателю в 27 624 доллара (2 100 000 рублей). Причем это — при условии обмена на старую коробку: в противном случае придется доплатить еще пять тысяч долларов.

Это значительно дороже, чем даже у Ferrari: коробка от суперкара 458 под номером 263938 обойдется «всего» в 22 186 долларов (1 700 000 рублей).

Трансмиссия от AMG GT под мерседесовским номером A1902600500 стоит 14 940 долларов (миллион рублей). Вдобавок, у клиента есть возможность сэкономить, если приобрести восстановленную в заводских условиях коробку: она обойдется в 11 715 долларов (785 тысяч рублей).

Передаточные числа разных версий коробки передач

Ситуация выглядит не слишком логично, если учитывать обычную для производителей надбавку за «премиумность» марки. Журналисты Road and Track считают, что дело в объемах производства: Ferrari и Mercedes выпускаются гораздо большими тиражами, чем Ford GT — следовательно, отличаются и закупочные цены. Только 458-я модель Ferrari за время производства разошлась тиражом порядка 15 тысяч экземпляров; той же коробкой передач оснащаются и другие модели итальянской фирмы. Mercedes только в 2017 году продал более четырех тысяч спорткаров модели AMG GT.

В то же время Ford GT собирается крохотным тиражом — вручную, без конвейера — на базе канадской инжиниринговой фирмы Multimatic. В 2017 году было изготовлено всего 138 машин, а за все время выпуск суперкара не должен превысить полутора тысяч штук.

Источник: Road and Track
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