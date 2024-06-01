Видео: блогер устроил дуэль суперкара Ford GT и 1200-сильного пикапа Ram TRX

Видео: блогер устроил дуэль суперкара Ford GT и 1200-сильного пикапа Ram TRXЗаезд прошёл при поддержке ателье Hennessey Performance
Пикап Dodge Ram TRX, доработанный тюнинг-ателье Hennessey Performance до состояния 1000-сильного Mammoth 1000 TRX, имеет под капотом 6,2-литровый наддувный V8 мощностью 1000 лошадиных сил и 1315 ньютон-метров крутящего момента.
Но версия Mammoth 1200 лишена внедорожного обвеса, оснащена 18-дюймовыми колёсами, двигатель переведён на топливо E85, а также имеет ряд дополнительных изменений, которые позволили получить ещё 200 лошадиных сил сверху.
Последнее поколение редкого Ford GT в заезде участвовало в своём стоковом состоянии. Спорткар «голубого овала» имеет задний привод, 3,5-литровый турбомотор V6 на 650 сил и 750 Нм, 7-ступенчатый робот и массу в 1385 килограммов. Преимущество у двухдверки только в весе, но хватит ли этого, чтобы превзойти более мощного соперника?