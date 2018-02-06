В Сеть попали фотографии обновленного Porsche 911 GT3 RS

Австралийское издание Drive опубликовало официальные фотографии обновленного Porsche 911 GT3 RS и раскрыло некоторые подробности о новинке, но позже удалило это сообщение. Тем не менее, стало известно, что спорткар станет мощнее, получит перенастроенное полноуправляемое шасси и улучшенную аэродинамику.

Обновленный 911 GT3 RS оснастят «оппозитником» объемом четыре литра. Отдача двигателя составит 521 лошадиную силу, что на 21 силу больше, чем у дорестайлинговой версии. Агрегат будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Для улучшения аэродинамики спорткару изменили передний и задний бампер, а также поменяли форму воздухозаборников и заднего антикрыла. 20-дюймовые колесные диски спереди и 21 — сзади получили в покрышки размерностью 265/35 и 325/30 соответственно.

В качестве опции для 911 GT3 RS доступен пакет Clubsport. В его состав входит алюминиевый каркас безопасности, 6-точечные ремни и огнетушитель.

500-сильный дорестайлинговый GT3 RS разгоняется с места до 100 километров в час за 3,3 секунды. Максимальная скорость спорткара составляет 330 километров в час. Цена в России — от 10 551 000 рублей.