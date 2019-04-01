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15:53

Shelby GT500, покрытый 40-летней пылью, продадут на аукционе

Автомобиль исправен и готов к эксплуатации

Аукционный дом Mecum выставит на майские торги в Индианаполисе найденный в середине 2000-х фастбек Shelby GT500 1968 года. Нынешний владелец восстановил всю механическую начинку, но не стал трогать кузов, на котором сохранилась грязь, пыль и патина. Ориентировочная цена автомобиля пока не сообщается.

Фастбек GT500 с номером шасси Shelby No. 00889 был передан своему первому владельцу весной 1968 года. Но примерно с 1971-го простоял заброшенным в гараже. Нашли машину спустя почти 40 лет.

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С завода автомобиль шел окрашенным в оттенок черного Raven Black, с черным кожаным салоном, четырехдиапазонным «автоматом», усилителем руля, передними дисковыми тормозами и регулируемой по наклону рулевой колонкой. Оригинальные колеса на фастбеке были заменены на 10-спицевые алюминиевые Shelby.

Shelby GT500 отличался передней частью кузова из стеклопластика, капотом с двойным воздухозаборником, задними фонарями от Ford Thunderbird. В салоне автомобиля была установлена центральное консоль Shelby, подлокотник с эмбосированным логотипом и каркас безопасности.

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За управляемость Shelby GT500 отвечала усиленная подвеска с регулируемыми амортизаторами Gabriel и пружинами с прогрессивными характеристиками. Под капотом маслкара был установлен семилитровый V8 в полицейской спецификации, который выдавал 365 лошадиных сил.

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