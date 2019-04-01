Shelby GT500, покрытый 40-летней пылью, продадут на аукционе

С завода автомобиль шел окрашенным в оттенок черного Raven Black, с черным кожаным салоном, четырехдиапазонным «автоматом», усилителем руля, передними дисковыми тормозами и регулируемой по наклону рулевой колонкой. Оригинальные колеса на фастбеке были заменены на 10-спицевые алюминиевые Shelby.

Shelby GT500 отличался передней частью кузова из стеклопластика, капотом с двойным воздухозаборником, задними фонарями от Ford Thunderbird. В салоне автомобиля была установлена центральное консоль Shelby, подлокотник с эмбосированным логотипом и каркас безопасности.