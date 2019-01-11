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14:20

Японские студенты показали пикап Toyota GT86 c внешностью Lamborghini Urus

Машина дебютировала на автосалоне в Токио

© Michael Furst, @mikefrssh
Студенты японского автомобильного колледжа (NATS) представили на автосалоне в Токио свой новый проект — компактный пикап с внешностью Lamborghini Urus, построенный на базе Toyota GT86. Исходному спорткупе практически полностью переработали кузов, оборудовали его подвеской с увеличенным дорожным просветом и 20-дюймовыми колесами с покрышками Nitto размерности 265/50.

Пикап оснащен модернизированным двигателем от обычного GT86. Это двухлитровый агрегат с турбонагнетателем GReddy, который позволил увеличить отдачу до 270 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент до 304 Нм. Более подробной информации о проекте пока нет.

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В 2014 году стажеры BMW построили пикап на базе кроссовера MINI Paceman. Автомобиль создан в единственном экземпляре и сертифицирован для движения по дорогам общего пользования.

В 2011 году сама BMW построила пикап на базе кабриолета M3. Этот автомобиль был создан как шутка к 1 апреля и показан на специальном мероприятии для прессы.

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