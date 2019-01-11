Японские студенты показали пикап Toyota GT86 c внешностью Lamborghini Urus

Пикап оснащен модернизированным двигателем от обычного GT86. Это двухлитровый агрегат с турбонагнетателем GReddy, который позволил увеличить отдачу до 270 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент до 304 Нм. Более подробной информации о проекте пока нет.