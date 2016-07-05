«Тойота» раскрыла интерьер обновленного купе GT86

Компания Toyota опубликовала первые официальные фотографии обновленного купе GT86. Премьера модели состоялась еще в апреле на моторшоу в Нью-Йорке, однако изображения салона появились только сейчас.

Купе получило новое рулевое колесо диаметром 362 миллиметра, что делает его самым маленьким рулем, который когда-либо использовался на серийных «Тойотах». Двухдверка также обзавелась модернизированным тахометром, «красная зона» у которого теперь начинается с семи тысяч оборотов.