«Тойота» раскрыла интерьер обновленного купе GT86

«Тойота» раскрыла интерьер обновленного купе GT86Купе получило самый маленький руль в истории «Тойоты»
Компания Toyota опубликовала первые официальные фотографии обновленного купе GT86. Премьера модели состоялась еще в апреле на моторшоу в Нью-Йорке, однако изображения салона появились только сейчас.
Компания Toyota опубликовала первые официальные фотографии обновленного купе GT86. Премьера модели состоялась еще в апреле на моторшоу в Нью-Йорке, однако изображения салона появились только сейчас.
Купе получило новое рулевое колесо диаметром 362 миллиметра, что делает его самым маленьким рулем, который когда-либо использовался на серийных «Тойотах». Двухдверка также обзавелась модернизированным тахометром, «красная зона» у которого теперь начинается с семи тысяч оборотов.
Toyota Motor Corporation
Наконец, на приборной панели появился 4,2-дюймовый TFT-дисплей, куда выводится информация о перегрузках, конкретной мощности и крутящем моменте, а также о положении педали акселератора и угле поворота руля.
Фото: Toyota Motor Corporation
В сочетании с шестиступенчатой «механикой» двухлитровый мотор обновленной Toyota GT86 развивает 207 лошадиных сил и 212 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне от 6400 до 6800 оборотов в минуту). Двигатель версии с автоматической коробкой передач по-прежнему развивает 200 сил и 205 Нм (доступен при 6400-6600 оборотах в минуту).
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Фото: Toyota Motor Corporation
Конструкция модели стала более жесткой благодаря применению точечной сварки в задних стойках. За дополнительную плату стали доступны амортизаторы компании Sachs.
Список базового оснащения купе включил светодиодные фары головного света, а версии GT и GT Limited также по умолчанию будут комплектоваться противотуманными фарами с LED-элементами.
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Фото: Toyota Motor Corporation
В Японии продажи обновленной Toyota GT86 стартуют 1 августа. Самое доступное купе обойдется в 2,62 миллиона иен (25,8 тысячи долларов), а цены на топовую версию будут начинаться от 2,98 миллиона иен (от 29,3 тысячи долларов).