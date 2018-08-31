Классический маслкар Pontiac GTO превратили в уникальный пикап

Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу существующий в единственном экземпляре маслкар Pontiac GTO в кузове «пикап». Такой автомобиль мог бы выпускаться американской маркой в середине 60-х годов, но на самом деле его построил энтузиаст Рон Линдерманн, страстный любитель оригинального GTO и Chevrolet El Camino.