Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэли

Опубликовано 09 июня 2024, 14:00
1 мин.
Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэлиОбе модели подготовлены к дрэг-рейсингу
Японский спорткар Nissan GT-R сразился в дуэли с дрэговым Lamborghini Huracan. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке из цикла Texas Speed блогеры свели на дрэг-стрипе два дрэгстера, сделанных на базе дорожных спорткаров. Один создан на базе Lamborghini Huracan Evo образца 2020 года, а второй — на основе актуального Nissan GT-R поколения R35 тоже 2020 года. Обе машины заточены под гонки по прямой.
Итальянское купе массой чуть менее двух тонн под капотом имеет 2000-сильный 5,3-литровый турбомотор V10, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.
Японская двухдверка весит около 1700 килограммов, на которые приходится 1600 лошадиных сил, развиваемые 4,1-литровым турбомотором V6. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Как и у Lamborghini Huracan Evo, у Nissan GT-R тоже есть полный привод.
Источник:Hoonigan
Автор:Александр Пономарёв