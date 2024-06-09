Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэли

Обе модели подготовлены к дрэг-рейсингу

Японский спорткар Nissan GT-R сразился в дуэли с дрэговым Lamborghini Huracan. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке из цикла Texas Speed блогеры свели на дрэг-стрипе два дрэгстера, сделанных на базе дорожных спорткаров. Один создан на базе Lamborghini Huracan Evo образца 2020 года, а второй — на основе актуального Nissan GT-R поколения R35 тоже 2020 года. Обе машины заточены под гонки по прямой.