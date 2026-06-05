Губернатор Шапша пообещал, что не даст роботу «Айнэт» прогнать людей с завода Tenet

«На нашем стенде стоит робот „Айнэт“ — это не просто картинка, это то, что станет частью экономики и технологического лидерства Калужской области уже завтра. Он способен распознавать предметы, переносить тяжести, заниматься логистикой и высвобождать людей от рутинной работы на конвейере. Для автомобильной отрасли это важно», — сказал Шапша.

На вопрос, станут ли автозаводы Калужской области первыми в России, где появятся такие роботы, Шапша ответил, что ему неизвестно о применении подобных устройств где-либо еще в стране. Губернатор также сообщил, что все 30 предприятий автомобильного кластера, расположенных в регионе, в настоящее время работают и заверил, что они полностью загружены, а «замороженных» площадок среди предприятий автопрома не осталось.

Владислав Шапша заверил, что внедрение роботов не выгонит на улицу никого из сотрудников предприятий автомобильной отрасли, на которых в регионе работает около 8 тыс. человек.

«Отрасль развивается, запускаются новые смены, растут мощности. Нужны люди, но их столько нет. Поэтому надо большое внимание уделять автоматизации», — отметил Шапша.