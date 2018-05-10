В 2009 году автомобиль установил абсолютный рекорд прохождения трассы Нюрбургринг

Пульс

Суперкар Gumpert Apollo, установивший рекорд Нюрбургринга, выставили на продажу

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10 мая 2018

Немецкий дилер Springbok Sportwagen GmbH выставил на продажу суперкар Gumpert Apollo, который в августе 2009 года установил рекорд прохождения трассы Нюрбургринг — 7 минут 11,57 секунды. Автомобиль с пробегом 9320 километров оценили в 333 тысячи евро (24,6 миллиона рублей).

Среднемоторный Gumpert Apollo оснащен 4,2-литровым твин-турбо двигателем V8 Audi. Отдача агрегата составляет 700 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная.

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С нуля до 100 километров в час суперкар способен разгоняться за 3,1 секунды. Его максимальная скорость составляет 360 километров в час.

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Продавец сообщает, что выставленный на продажу автомобиль прошел полное техническиое обслуживание в фирме Hasenbichler, которая специализируется на Gumpert. При этом у машины отсутствует оригинальное заднее антикрыло.

Компания Gumpert, основанная бывшим руководителем Audi Sport Роландом Гумпертом, прекратила существование в 2012 году. Через два года остатки ее активов выкупила гонконгская инвестиционная компания Ideal Team Venture. Новая фирма получила название Apollo Automobil.

Apollo Intensa Emozione

Apollo Intensa Emozione

Первой машиной Apollo стал концептуальный концепт-кар Arrow, построенный на базе Gumpert Apollo. В октябре 2017 году компания представила гиперкар Intensa Emozione. Новинка получила полностью карбоновый кузов, активную аэродинамику и двигатель V12 рабочим объемом 6,3 литра, который развивает 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

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