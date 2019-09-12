Появились фотографии интерьера конкурента BMW X3 от Genesis

Genesis GV70, построенный на платформе седана G70, выйдет через год после GV80, ориентировочно в 2021 году. От родственной модели он будет отличаться отсутствием заднеприводных модификаций и версий с механической коробкой передач. На снимках приборная панель накрыта тканью, поэтому разглядеть можно только передние кресла с развитой боковой поддержкой и второй ряд с собственным блоком управления климатической установкой.
Технически GV70, вероятно, будет повторять седан. В гамме двигателей стоит ожидать «турбочетверку» Theta II 2.0 T-GDI в разных степенях форсировки, а также 370-сильный двигатель 3.3 V6 Twin-Turbo GDI. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».
Однако сначала на рынок, произойдет это в начале 2020 года, выйдет кроссовер GV80, построенный на платформе G80. Новинку предложат с теми же моторами, что и седан: 3,8-литровым «атмосферником» мощностью 316 лошадиных сил, турбомотором 3.3 с отдачей 370 сил, а также с пятилитровым V8 (426 сил).