Появились фотографии интерьера конкурента BMW X3 от Genesis

Genesis GV70, построенный на платформе седана G70, выйдет через год после GV80, ориентировочно в 2021 году. От родственной модели он будет отличаться отсутствием заднеприводных модификаций и версий с механической коробкой передач. На снимках приборная панель накрыта тканью, поэтому разглядеть можно только передние кресла с развитой боковой поддержкой и второй ряд с собственным блоком управления климатической установкой.