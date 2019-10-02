Рассекречен интерьер первого кроссовера Genesis

Хотя приборная панель автомобиля по-прежнему покрыта защитной плёнкой, шпионские фотографии позволяют заметить цифровую приборную панель и убедиться в наличии селектора выбора режимов движения. Традиционный для седанов Genesis джойстик автоматической трансмиссии уступил место шайбе, как на внедорожниках Land Rover.

Судя по снимкам экстерьера закамуфлированного прототипа, дизайн серийных GV80 будет максимально приближен к внешности концепт-кара, показанного два года назад. Характерными чертами кроссоверов Genesis станут массивная пятиугольная радиаторная решётка и двухъярусная передняя оптика.