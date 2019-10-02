Рассекречен интерьер первого кроссовера Genesis

Хотя приборная панель автомобиля по-прежнему покрыта защитной плёнкой, шпионские фотографии позволяют заметить цифровую приборную панель и убедиться в наличии селектора выбора режимов движения. Традиционный для седанов Genesis джойстик автоматической трансмиссии уступил место шайбе, как на внедорожниках Land Rover.
Судя по снимкам экстерьера закамуфлированного прототипа, дизайн серийных GV80 будет максимально приближен к внешности концепт-кара, показанного два года назад. Характерными чертами кроссоверов Genesis станут массивная пятиугольная радиаторная решётка и двухъярусная передняя оптика.
Фото: bobaedream.co.kr
По прогнозам инсайдеров, кроссовер GV80 будет базироваться на шасси трёхобъёмника Genesis G80 второго поколения. Вседорожник получит общую с бизнес-седаном линейку силовых агрегатов, состоящую из четырёх- и шестицилиндровых двигателей. Литраж моторов пока держится в секрете: под капотом GV80 могут появиться как V-образные «шестёрки» объёмом 3,3 и 3,8 литра, так и рядные «турбочетвёрки» объёмом 2,5 и 2,2 литра. Не исключено, что одна из силовых установок получит гибридный «довесок».
Мировая премьера вседорожника Genesis GV80 состоится до конца года, однако дата дебюта модели до сих пор держится в секрете. На данный момент гамма премиального корейского бренда состоит из трёх седанов: G70, G80 и G90.
В России базовый G70 обойдётся в 2,19 миллиона рублей, цены на G80 стартуют с 2,8 миллиона рублей, а премиальный G90 оценивается в диапазоне от 4,7 до 6,86 миллиона рублей.