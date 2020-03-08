Кроссовер Genesis оказался таким же дорогим, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE

Шестицилиндровый Genesis GV80 с 380-сильным двигателем объёмом 3,5 литра и полным приводом стоит от 59 150 долларов (около 4,05 миллиона рублей). Корейский кроссовер оказался столь же дорогим, как актуальный BMW X5: немецкий кроссовер с рядной «турбошестёркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и полным приводом в США стоит от 61 200 долларов (4,2 миллиона рублей). Цены на Mercedes-Benz GLE 450 4Matic с шестицилиндровым 367-сильным двигателем и полным приводом стартуют с 61 750 долларов (около 4,23 миллиона рублей).
Для модификаций с «турбочетвёрками» и базовым оснащением преимущество Genesis в цене более очевидно: заднеприводный GV80 с 309-сильным мотором 2.5 обойдётся в 48 900 долларов (около 3,35 миллиона рублей), тогда как Mercedes-Benz GLE 350 с 259-сильным двигаталем и задним приводом стоит от 54 250 долларов (около 3,72 миллиона рублей). Фирма BMW не предлагает в США кроссоверы X5 с четырьмя цилиндрами.
|Модификация, тип привода
|тип двигателя, мощность
|Цена (доллар США)
|GV80 2.5T RWD, задний, 8АТ
|бензиновый, 309 лошадиных сил
|от 48 900
|GV80 2.5T AWD, полный, 8АТ
|бензиновый, 309 лошадиных сил
|от 54 650
|GV80 3.5T AWD, полный, 8АТ
|бензиновый, 380 лошадиных сил
|от 59 150
В базовое оснащение GV80 входят 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, 14,5-дюймовый экран мультимедиасистемы, 10 подушек безопасности, система бесключевого доступа и система мониторинга слепых зон. Для версии с V6 список стандартных опций пополняется цифровой приборной панелью, 20-дюймовыми колёсами и адаптивной подвеской с изменяемой жёсткостью.
Рублёвые цены на Genesis GV80 объявят во втором полугодии, но на основе американского прайса можно предположить, что существенно дешевле одноклассников корейский премиум-кроссовер не будет.
Заднеприводные GV80 в нашу страну наверняка не привезут, а цены на базовые полноприводные кроссоверы Genesis могут превысить отметку 4,5 миллиона рублей.