Кроссовер Genesis оказался таким же дорогим, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE

Шестицилиндровый Genesis GV80 с 380-сильным двигателем объёмом 3,5 литра и полным приводом стоит от 59 150 долларов (около 4,05 миллиона рублей). Корейский кроссовер оказался столь же дорогим, как актуальный BMW X5: немецкий кроссовер с рядной «турбошестёркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и полным приводом в США стоит от 61 200 долларов (4,2 миллиона рублей). Цены на Mercedes-Benz GLE 450 4Matic с шестицилиндровым 367-сильным двигателем и полным приводом стартуют с 61 750 долларов (около 4,23 миллиона рублей).

Для модификаций с «турбочетвёрками» и базовым оснащением преимущество Genesis в цене более очевидно: заднеприводный GV80 с 309-сильным мотором 2.5 обойдётся в 48 900 долларов (около 3,35 миллиона рублей), тогда как Mercedes-Benz GLE 350 с 259-сильным двигаталем и задним приводом стоит от 54 250 долларов (около 3,72 миллиона рублей). Фирма BMW не предлагает в США кроссоверы X5 с четырьмя цилиндрами.