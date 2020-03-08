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8 марта, 19:19

Кроссовер Genesis оказался таким же дорогим, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE

Корейский премиум-бренд опубликовал прайс-лист модели GV80 в США

© Genesis
Сергей Ильин
Компания Genesis поделилась американскими ценами на дебютный кроссовер GV80. Новинка будет продаваться в Северной Америке в четырёх комплектациях с двумя бензиновыми двигателями, задним или полным приводом. Базовый вседорожник с «турбочетвёркой» 2.5 и задними ведущими колёсами оценили в 48 900 долларов (3,35 миллиона рублей).

Шестицилиндровый Genesis GV80 с 380-сильным двигателем объёмом 3,5 литра и полным приводом стоит от 59 150 долларов (около 4,05 миллиона рублей). Корейский кроссовер оказался столь же дорогим, как актуальный BMW X5: немецкий кроссовер с рядной «турбошестёркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и полным приводом в США стоит от 61 200 долларов (4,2 миллиона рублей). Цены на Mercedes-Benz GLE 450 4Matic с шестицилиндровым 367-сильным двигателем и полным приводом стартуют с 61 750 долларов (около 4,23 миллиона рублей).

Для модификаций с «турбочетвёрками» и базовым оснащением преимущество Genesis в цене более очевидно: заднеприводный GV80 с 309-сильным мотором 2.5 обойдётся в 48 900 долларов (около 3,35 миллиона рублей), тогда как Mercedes-Benz GLE 350 с 259-сильным двигаталем и задним приводом стоит от 54 250 долларов (около 3,72 миллиона рублей). Фирма BMW не предлагает в США кроссоверы X5 с четырьмя цилиндрами.

Модификация, тип приводатип двигателя, мощностьЦена (доллар США)
GV80 2.5T RWD, задний, 8АТбензиновый, 309 лошадиных силот 48 900
GV80 2.5T AWD, полный, 8АТбензиновый, 309 лошадиных силот 54 650
GV80 3.5T AWD, полный, 8АТбензиновый, 380 лошадиных силот 59 150

В базовое оснащение GV80 входят 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, 14,5-дюймовый экран мультимедиасистемы, 10 подушек безопасности, система бесключевого доступа и система мониторинга слепых зон. Для версии с V6 список стандартных опций пополняется цифровой приборной панелью, 20-дюймовыми колёсами и адаптивной подвеской с изменяемой жёсткостью.

Genesis GV80, официальное видео

Рублёвые цены на Genesis GV80 объявят во втором полугодии, но на основе американского прайса можно предположить, что существенно дешевле одноклассников корейский премиум-кроссовер не будет.

Заднеприводные GV80 в нашу страну наверняка не привезут, а цены на базовые полноприводные кроссоверы Genesis могут превысить отметку 4,5 миллиона рублей.