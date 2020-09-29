Китайцы построили электрокар по мотивам автомобилей 1950-х

На фоне ставших уже традиционными для китайских автосалонов футуристичных моделей, этот экземпляр выглядит крайне необычно. За дизайн отвечал Фил Симмонс, которые еще два года назад перешел с позиции шеф-дизайнера Land Rover на аналогичную должность в Haval, который принадлежит корпорации Great Wall.