Китайцы построили электрокар по мотивам автомобилей 1950-х

На фоне ставших уже традиционными для китайских автосалонов футуристичных моделей, этот экземпляр выглядит крайне необычно. За дизайн отвечал Фил Симмонс, которые еще два года назад перешел с позиции шеф-дизайнера Land Rover на аналогичную должность в Haval, который принадлежит корпорации Great Wall.
Фото: Autohome.com.cn
При этом сама китайская компания была основана лишь в 1984 году, поэтому с чем связано решение создать автомобиль в ретро-стиле с отсылкой к 50-м годам, неизвестно.
Фото: Autohome.com.cn
Автомобиль оснащен матричными фарами, а вместо боковых зеркал у него установлены камеры, которые выводят изображение на мультимедийный дисплей.
Фото: Autohome.com.cn
Технических подробностей в компании пока раскрывать не стали. Известно, что концепт построен на электрической платформе, а в списке оснащения появится адаптивный круиз-контроль и система автономного управления третьего уровня — она способна рулить и управлять ускорениями и торможениями на определенных участках: например, на трассах или шоссе.
В компании еще в рамках презентации объявили, что автомобиль пойдет в серию и появится в модельном ряду производителя. Однако, информации о том, в какие сроки это произойдет, китайская компания не предоставила.