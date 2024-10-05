Федеральная служба охраны закупила 5,6-метровые китайские пикапы

У спецслужбы появилась ещё одна модель грузовичков концерна GWM

Федеральная служба охраны закупила гигантские китайские пикапы. В Сети появились фотографии чёрных Great Wall King Kong Poer с номерами серии е***кх и проблесковыми маячками синего цвета. Судя по открытым данным, на балансе ФСО как минимум девять полноразмерных китайских пикапов, которые встали на учёт в конце прошлого года, но стали попадаться очевидцам только сейчас. Грузовички несут службу в Москве, в Крыму и на Валдае.