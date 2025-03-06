Обновленный пикап Great Wall Poer: раскрыта дата премьеры

Комплектаций у обновленного Great Wall Poer две — Elite и Premium. Начальная оснащается бензиновым мотором на 218 сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

В списке оборудования — руль с регулировкой по углу наклона и вылету, климат-контроль, подогрев передних кресел, руля, зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. Приборная панель цифровая семидюймовая, экран мультимедийной системы 12,3-дюймовый, а за звук отвечают шесть динамиков. Также есть круиз-контроль, камера заднего вида и две подушки безопасности. Отделан салон искусственной кожей.