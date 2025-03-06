Обновленный пикап Great Wall Poer: раскрыта дата премьеры

Обновленный пикап Great Wall Poer: раскрыта дата премьерыОн будет стоить от 3,8 миллиона рублей
Комплектаций у обновленного Great Wall Poer две — Elite и Premium. Начальная оснащается бензиновым мотором на 218 сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
В списке оборудования — руль с регулировкой по углу наклона и вылету, климат-контроль, подогрев передних кресел, руля, зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. Приборная панель цифровая семидюймовая, экран мультимедийной системы 12,3-дюймовый, а за звук отвечают шесть динамиков. Также есть круиз-контроль, камера заднего вида и две подушки безопасности. Отделан салон искусственной кожей.
В исполнении Premium пикап будет доступен как с бензиновым агрегатом, так и с 2,4-литровым дизелем (184 силы, 480 Нм) в тандеме с девятидиапазонным автоматом.
Интерьер здесь обшит дермантином и натуральной кожей, есть электропривод и вентиляция передних сидений. Круиз-контроль адаптивный, имеются камеры кругового обзора, хромированная дуга безопасности, подножка на заднем бампере и рейлинги на крыше. Подушек безопасности шесть. Цена такого варианта — 4 099 000 рублей.
В Great Wall отмечали, что средний расход топлива для бензиновой версии — 10,6 литра на 100 километров пути, а для дизельной — 8,4 литра. Для сравнения: актуальный Poer с двухлитровым дизелем мощностью 150 сил расходует 9,5 литра.
Продажи пикапов в России в прошлом году установили рекорд, и Great Wall оказалась в лидерах. Китайская компания реализовала 6,9 тысячи пикапов — на 37 процентов больше, чем за 2023 год. На второй строчке расположился JAC, а российский УАЗ смог занять только третье место, хотя тоже заметно нарастил объем продаж.