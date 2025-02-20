Обновленный GWM Poer уже в России: цены и комплектации

Обновленный GWM Poer уже в России: цены и комплектацииПродажи стартуют в первом квартале 2025 года
Помимо нового бензинового двигателя, у пикапа появится и новая коробка передач для дизельной модификации с 2,4-литровым мотором на 184 силы — восьмидиапазонный автомат уступит место девятидиапазонному. Средний расход топлива у бензинового пикапа составляет 10,6 литра, а у дизельного — 8,4 литра.
В комплектации Elite у модели появилась регулировка рулевого колеса в четырех направлениях. Диагональ цифровой приборки составляет семь дюймов, а мультимедийной системы — 12 дюймов. Есть беспроводная зарядка, отделка сидений искусственной кожей, задний подлокотник и климат-контроль.
В более дорогой комплектации Premium, помимо возможности выбора между бензиновой и дизельной версиями, доступна вентиляция передних сидений, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях и сиденья переднего пассажира в четырех направлениях. Есть у такого пикапа и шесть подушек безопасности, включая боковые подушки и шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, рейлинги на крыше, хромированная дуга безопасности, подножка в заднем борту, интерьер благородного терракотового цвета и комбинированная отделка сидений кожей и искусственной кожей.
В зависимости от комплектаций Poer в список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и предупреждения о столкновении, система контроля слепых зон, контроля полосы движения, система помощи при выезде задним ходом.
Модель будет продаваться в дилерской сети Haval City. Россиянам предложат пикап в пяти цветах: черном, сером, синем, красном и белом. Салон может быть черным и терракотовым.