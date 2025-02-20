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Опубликовано 20 февраля 2025, 17:13
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Обновленный GWM Poer уже в России: цены и комплектации

Продажи стартуют в первом квартале 2025 года
Раскрыта стоимость обновленного пикапа GWM Poer для России. С обновлением пикап Poer обзавелся бензиновой версией с мотором объемом 2,0 литра и мощностью 218 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Такой пикап будет доступен в двух комплектациях, Elite и Premium. А вот дизельную модификацию с двигателем 2.4 и деаятиступенчатым автоматом предложат только в исполнении Premium. Цены начинаются от 3 799 000 рублей и достигают 4 099 000 рублей.
Обновленный GWM Poer уже в России: цены и комплектации
© Great Wall
Лиза Будрина

Помимо нового бензинового двигателя, у пикапа появится и новая коробка передач для дизельной модификации с 2,4-литровым мотором на 184 силы — восьмидиапазонный автомат уступит место девятидиапазонному. Средний расход топлива у бензинового пикапа составляет 10,6 литра, а у дизельного — 8,4 литра.

© Great Wall

В комплектации Elite у модели появилась регулировка рулевого колеса в четырех направлениях. Диагональ цифровой приборки составляет семь дюймов, а мультимедийной системы — 12 дюймов. Есть беспроводная зарядка, отделка сидений искусственной кожей, задний подлокотник и климат-контроль.

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В более дорогой комплектации Premium, помимо возможности выбора между бензиновой и дизельной версиями, доступна вентиляция передних сидений, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях и сиденья переднего пассажира в четырех направлениях. Есть у такого пикапа и шесть подушек безопасности, включая боковые подушки и шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, рейлинги на крыше, хромированная дуга безопасности, подножка в заднем борту, интерьер благородного терракотового цвета и комбинированная отделка сидений кожей и искусственной кожей.

В  зависимости от комплектаций Poer в список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и предупреждения о столкновении, система контроля слепых зон, контроля полосы движения, система помощи при выезде задним ходом. 

Модель будет продаваться в дилерской сети Haval City. Россиянам предложат пикап в пяти цветах: черном, сером, синем, красном и белом. Салон может быть черным и терракотовым.

Источник:пресс-служба Great Wall
Автор:Лиза Будрина
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