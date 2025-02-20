Обновленный GWM Poer уже в России: цены и комплектации

В зависимости от комплектаций Poer в список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и предупреждения о столкновении, система контроля слепых зон, контроля полосы движения, система помощи при выезде задним ходом.

Модель будет продаваться в дилерской сети Haval City. Россиянам предложат пикап в пяти цветах: черном, сером, синем, красном и белом. Салон может быть черным и терракотовым.