В Китае резко обвалились продажи Great Wall и Haval

Впрочем, отставание Great Wall Motor в сегменте электрокаров едва ли скажется на стратегии концерна в России. У нас пока официально не продаются даже гибридные автомобили, а доля Haval на падающем рынке увеличилась с 2,42 до 5,45 процента. В этом году марка Haval может побороться с Chery и Geely за титул самой продаваемой иномарки в России.