Great Wall готовит суперкар, который круче Ferrari SF90

У Хуэйсяо призналась, что суперкар не выпущен, поскольку Great Wall хочет обуздать расходы. Однако работы над проектом ведутся уже пять лет, корпорации пришлось столкнуться с множеством трудностей при разработке карбонового монокока, а итоговый результат «будет ошеломляющим». Проблема с углепластиком заключается в том, что пока ни одна китайская компания не может хорошо изготавливать композитные элементы.