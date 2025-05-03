Great Wall готовит суперкар, который круче Ferrari SF90

Great Wall готовит суперкар, который круче Ferrari SF90Китайский концерн работает над проектом уже пять лет
У Хуэйсяо призналась, что суперкар не выпущен, поскольку Great Wall хочет обуздать расходы. Однако работы над проектом ведутся уже пять лет, корпорации пришлось столкнуться с множеством трудностей при разработке карбонового монокока, а итоговый результат «будет ошеломляющим». Проблема с углепластиком заключается в том, что пока ни одна китайская компания не может хорошо изготавливать композитные элементы.
На вопрос о рекорде Нюрбургринга представитель Great Wall не ответила прямо, но дала понять, что компания пригласила экспертов по гонкам из Европы. О сроках дебюта суперкара никакой информации нет. Однако сравнение с Ferrari SF90 может намекать, что Great Wall не станет идти по пути BYD и сохранит на суперкаре производительный бензиновый двигатель.
Сейчас массово выпускается только электрический китайский гиперкар Yangwang U9 с силовой установкой мощностью 1306 лошадиных сил. Он стоит 1,68 миллиона юаней (231 тысяча долларов). На другом полюсе более бюджетный аналог: электрический родстер MG Cyberster за 360 тысяч юаней (49 тысяч долларов).