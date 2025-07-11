Команда GWM Tank готова к старту ралли «Шелковый путь»

Команда GWM Tank

Экипаж № 508 — Владимир Мельников и Вадим Гагарин – бронзовые призеры ралли «Шелковый путь» в зачете Гранд Тур в 2024 году, выступают на автомобиле Tank 400 в комплектации Premium.

Владимир Мельников — автомобильный журналист и блогер, известный своим экспертным подходом и страстью к миру автомобилей и гонок. Обозреватель авторитетной газеты «Авторевю» в своих материалах совмещает технические обзоры на автомобили с живым повествованием. Владимир активно ведет видеоблог, в котором делится не просто впечатлениями, а целыми историями: от автопутешествий на дальние расстояния до обзоров редких, культовых автомобилей — всегда с фокусом на реальный опыт и узнаваемую подачу. Помимо журналистской деятельности, принимает участие в соревнованиях по автомобильным гонкам, включая Российскую Серию Кольцевых Гонок, ралли «Шелковый путь», «Великая степь».

«Когда в прошлом году я собирался на «Шелковый путь», думал, что зачет Гранд Тур – более или менее туристическое путешествие. Отчасти так и есть, но это всё же гонка, и спортивная составляющая в ней очень серьезная. Мы ехали по тем же дорогам, по которым прошли спортивные экипажи, но мы едем при этом на стандартных машинах и поддерживаем на бездорожье темп на уровне 80 километров в вчас. Даже те, кто были далеки от автоспорта, к середине гонки чувствовали азарт», — поделился своим опытом Владимир Мельников.

Вадим Гагарин — известный автоэксперт и редактор онлайн-портала Авто Mail, его опыт в автоспорте включает в себя соревнования по тайм-атаке на лучшее время круга, участие в Российской Серии Кольцевых Гонок, ралли-спринты и картинг, а в 2024 году копилка автомобильных соревнований пополнилась и участием в Гранд Туре. «Без приключений на маршруте в прошлогоднем Гранд Туре не обошлось, но все же нашему экипажу удалось подняться на третью строчку итогового протокола и получить заветную статуэтку тигра. Конечно, в этот раз хочется быть еще выше. Но главное — получить удовольствие от красивого маршрута и добраться до финиша», — делится Вадим Гагарин.

Экипаж № 517 — Оскар Конюхов и Михаил Меликов — дебютанты ралли, выступают на автомобиле Tank 300 в комплектации City Premium.

Оскар Конюхов — руководитель экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова, кандидат в мастера спорта по парусному спорту, яхтенный капитан, семь раз пересекал Атлантический океан под парусом, совершил восхождения на Килиманджаро, Эльбрус, Арарат, Дамавенд. «Для меня это первый опыт участия в ралли. На протяжении многих лет я следил за ралли «Шелковый путь». Безусловно это вызов для человека и техники, и это привлекает большую аудиторию. Когда мне предложили принять участие в зачете Гранд Тур и поддержать бренд GWM Tank, я тут же согласился. Я знаю, на что способен внедорожник Tank, мне интересно почувствовать атмосферу ралли, пообщаться с участниками — это неординарные люди, понаблюдать за взаимодействием пилотов и команд, что-то перенять для своей команды и конечно пройти весь маршрут».

В экипаже с Оскаром стартует генеральный директор Международного центра путешествий Федора Конюхова Михаил Меликов.

Экипаж № 518 — Дмитрий Федоров и Андрей Сухов — победители ралли «Шелковый путь» в зачете Гранд Тур в 2024 году, выступают на автомобиле Tank 300 в комплектации Premium.

Дмитрий Федоров — кандидат в мастера спорта по автоспорту, призер многочисленных раллийных турниров России: «Всегда с интересом следил за ралли-марафонами, и когда появилась такая возможность, не раздумывая решил принять участие. Пусть и не в гоночном зачете. В прошлом году наш экипаж одержал победу в зачете Гранд Тур. В этом году цель — тоже финиш на подиуме». ⁠⁠

Андрей Сухов — многократный победитель и призер раллийных соревнований: «Ралли «Шелковый путь» — это знаковое событие в автоспорте и возможность стать его участником отметает любые сомнения! Поэтому в прошлом году, прекрасно понимая, что меня ждет, не раздумывал ни минуты. Участвовал ранее в классическом ралли, ралли-спринтах, ледовых гонках, но победа в ралли «Шелковый путь» в зачете Гранд Тур — особое событие».

Маршрут и график

12 июля 2025 года в Иркутске состоится торжественный старт ралли «Шелковый путь» и восьмикилометровый пролог. Уже 13 июля ралли пройдет по маршруту Иркутск — Байкальск, экипажи проедут спецучасток по заповедным местам Прибайкальской зоны. Третий этап следующего дня пройдет от берегов озера Байкал в горы к сердцу Бурятии — Улан-Удэ. 15 июля караван участников, следуя по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор, пересечет границу Монголии. 16 июля участники проедут по закольцованному маршруту с возвращением в столицу Монголии. Шестой этап следующего дня пройдет по маршруту из Улан-Батора в расположенный в центральной Монголии Баянхонгор, там пилотов и штурманов ждет самый быстрый спецучасток.

18 июля участники отправятся из Баянхонгора в самый высокогорный город Монголии — Алтай, где перед ними откроется первозданная Монголия, а на следующий день проедут по закольцованному маршруту с возвращением в Алтай. 20 июля еще один этап полностью пройдет по территории Монголии, а 21 июля на маршруте Ховд — Кош-Агач экипажи пересекут границу и вернутся на территорию Российской Федерации. Заключительным этапом станет маршрут из Кош-Агача в Горно-Алтайск, где и состоится торжественный финиш и церемония награждения победителей и призёров ралли-марафона «Шелковый путь».

Внедорожник Tank 300

Tank 300 выделяется своим запоминающимся внешним видом, а его прочная рамная конструкция и серьезная геометрическая проходимость гарантируют надежность, особенно на бездорожье. В прошлом году экипажи на рамном внедорожнике Tank 300 заняли три первые места на подиуме ралли «Шелковый путь» в зачете Гранд Тур. В этом году модель Tank 300 снова пройдет испытание на прочность в рамках ралли. По маршруту отправятся как модель с интеллектуальным полным приводом Torque-On-Demand, так и с полным приводом типа Part-Time. Разработанные для долгих поездок сидения с функциями вентиляции и массажа и расширенный набор ассистентов вождения помогут экипажам в преодолении длительных перегонов.

Внедорожник Tank 400

Ралли «Шелковый путь» 2025 года станет дебютной гонкой для рамного внедорожника Tank 400. Эффектный дизайн и внушительные габариты Tank 400 мгновенно пробуждают жажду приключений. Благодаря клиренсу в 235 миллиметров и способности преодолевать броды глубиной до 800 миллиметров автомобиль уверенно чувствует себя на бездорожье, а полный привод с блокировками дифференциалов гарантирует проходимость в самых сложных условиях. Двойное остекление снизит шум внешней среды и поможет участникам сконцентрироваться на маршруте, а просторный салон и объемный багажник на 566 литров помогут экипажу с комфортом преодолеть десятидневную гонку.