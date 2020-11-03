В России стартовали продажи пикапа Great Wall

GWM Wingle 7 можно купить в длиннобазной версии (5 395 миллиметров) и единственной комлектации Comfort, с турбодизелем объёмом 2,0 литра мощностью 143 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» Zomax и системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
С такой установкой пикап разгоняется с места до «сотни» за «менее чем за 20 секунд», а максимальная скорость составляет 155 километров в час.
Фото: Great Wall
В список оснащения Wingle 7 входят две фронтальные подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, многофункциональный руль с кожаной отделкой, система стабилизации, кондиционер, подогрев передних кресел, круиз-контроль, аудиосистема и 16-дюймовые диски.
Особое внимание было уделено защитным покрытиям GWM Wingle 7 – нанесены усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок).
GWM Wingle 7 предстоит конкурировать на рынке с другим китайским пикапом, JAC T6, который стоит от 1 399 000-1 549 000 рублей. Его поставляют с завода в Казахстане. Для сравнения, отечественный УАЗ Пикап с 2,7-литровым мотором (150 сил) стоит значительно дешевле: 949 000-1 365 000 рублей.