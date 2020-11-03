В России стартовали продажи пикапа Great Wall

GWM Wingle 7 можно купить в длиннобазной версии (5 395 миллиметров) и единственной комлектации Comfort, с турбодизелем объёмом 2,0 литра мощностью 143 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» Zomax и системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

С такой установкой пикап разгоняется с места до «сотни» за «менее чем за 20 секунд», а максимальная скорость составляет 155 километров в час.