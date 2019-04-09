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5 сентября, 13:00

Боковой ветер и визг покрышек: что нужно знать о Gymkhana GRID 2019

Лучшие дрифтеры планеты соберутся на самой сложной трассе в Польше

В ближайшие выходные, 7 сентября, в Варшаве состоится десятый раунд Gymkhana GRID – чемпионата, придуманного и воплощённого в жизнь Кеном Блоком и его командой. Элементы парных кольцевых гонок, ралли и, конечно, дрифта на самой сложной трассе за всю историю серии – такое просто нельзя пропустить.

В Польше соберутся более 50 спортсменов из разных стран и континентов, которые прошли суровый отбор и победили в национальных чемпионатах. Среди них многократные чемпионы мира FIA, легенды дрифта, гонщики по бездорожью и участники кольцевых гонок. Им предстоит побороться за подиум в двух категориях – полноприводной (ADW) и заднеприводной (RWD).

На этот раз гонка пройдет на площадке одного из крупнейших выставочных центров в Европе PTAK Warsaw Expo – по словам Кена Блока, это самая большая и сложная трасса за всю историю Gymkhana GRiD.

Россию представляет многократный чемпион по дрифту Аркадий Цареградцев, для которого этот сезон в Gymkhana GRID стал дебютным. Он выступает с командой Fail Crew на подготовленном Nissan R34 GTT.

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Фото: Gymkhana GRID 2018

И, разумеется, куда без легенды дрифта Кена Блока: он выпустит на варшавский асфальт свой Ford Escort RS Cosworth WRC, также известный как Cossie V2.