Боковой ветер и визг покрышек: что нужно знать о Gymkhana GRID 2019

В Польше соберутся более 50 спортсменов из разных стран и континентов, которые прошли суровый отбор и победили в национальных чемпионатах. Среди них – многократные чемпионы мира FIA, легенды дрифта, гонщики по бездорожью и участники кольцевых гонок. Им предстоит побороться за подиум в двух категориях – полноприводной (ADW) и заднеприводной (RWD).

На этот раз гонка пройдет на площадке одного из крупнейших выставочных центров в Европе PTAK Warsaw Expo – по словам Кена Блока, это самая большая и сложная трасса за всю историю Gymkhana GRiD.