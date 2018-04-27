МЧС предупредило о хакерских атаках на автомобили

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России – «Антистихия» — предупредил о возможных хакерских атаках на подключенные к Сети автомобили. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства «РИА Новости».

Сотрудники Центра «Антистихия» считают, что киберпреступники могут использовать уязвимость в ПО и удаленно отключать подушки безопасности или перехватывать управление транспортным средством. Какие модели подвержены таким атакам, пока не сообщается.

Продемонстрировать возможности удаленной кибератаки на автомобиль в 2016 году удалось двум специалистам по информационной безопасности Чарли Миллеру и Крису Валэйсику. С помощью ноутбука они подключились к мультимедийному комплексу Jeep Cherokee и смогли удаленно заглушить двигатель. Позднее у них получилось перехватить рулевое управление и деактивировать тормоза.

Двумя годами ранее Миллер и Валэйсик опубликовали 92-страничный доклад о безопасности электронных систем различных автомобилей с подробным описанием способов взлома 20 моделей. Самыми незащищенными хакеры назвали Jeep Cherokee, Infiniti Q50 и Cadillac Escalade.