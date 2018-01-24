Новый процесс ускорит процесс создания прототипов и упростит инжиниринг

Пульс

В США предложат всем желающим самим спроектировать свой автомобиль

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24 января 2018

Калифорнийский стартап Hackrod предложит покупателям выступить в роли разработчиков и самостоятельно создать свой автомобиль. Для этого компания готовит новую методологию, которая ускорит процесс создания прототипов и упростит инжиниринг.

Концепция, предложенная Hackrod, предусматривает использование смешанной реальности, искусственного интеллекта и перспективных технологий производства. Первой экспериментальной разработкой с использованием такого подхода стал ретро-спидстер La Bandita.

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Алюминиевое шасси автомобиля создано с использованием программных алгоритмов, протестировано в виртуальной реальности и напечатано на 3D-принтере. Кузов спидстера также целиком разработан в виртуальной среде. В движение La Bandita приводит силовая установка от электрокара Tesla, а подвеска спроектирована по аналогии с раллийными машинами.

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В Hackrod уверены, что когда технологию полностью доработают, покупателю достаточно будет выбрать необходимые опции, а все остальное сделает «цифровая платформа». Она найдет поставщиков запчастей, проведет инженерный анализ и комплексную аппаратную интеграцию.

Ранее компания Bugatti представила самую большую функциональную деталь, напечатанную на 3D-принтере. Моноблочный тормозной суппорт состоит из 2213 слоев титанового порошка, которые спекаются на протяжении 45 часов. Полученная деталь весит 2,9 килограмма, что на два килограмма легче алюминиевого аналога.

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