Хэмилтон назвал Pagani Zonda машиной с ужасной управляемостью

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон назвал Pagani Zonda «самым плохо управляемым автомобилем». Гонщик считает, что у суперкара фантастический звук, но управлять им некомфортно, особенно в версии с роботизированной коробкой передач. Об этом пилот команды Mercedes-AMG Petronas сообщил в интервью изданию The Sunday Times.

«Я выбрал версию с механической коробкой передач, потому что мне не нравится как работает типтроник, — говорит Хэмилтон. — Коробка Pagani хуже той, что стояла на моем Smart Roadster. Я требовательнее, чем большинство клиентов, так как привык к быстрым переключениям, поэтому если бы разрабатывал свой суперкар, то он обязательно был бы на ''механике''».

В коллекции Хэмилтона есть и более эксклюзивные автомобили. Среди них — Shelby Cobra 427 образца 1966 года, перед покупкой которого он консультировался с самим Кэрроллом Шелби, чтобы тот дал заключение о состоянии машины. Позднее Хэмилтон купил еще одну «Кобру», 1967 года, чтобы сохранить автомобиль 1966-го в оригинальном состоянии.

Shelby Cobra 427

Помимо этого, гонщику принадлежит Ford Mustang Shelby GT500 1967 года, который он называет «кучей хлама» и отмечает, что в машине ему нравится только как покрашен кузов.

Mercedes-AMG Project One

В ближайшее время коллекция Хэмилтона, которая состоит из 15 автомобилей, пополнится супергибридом Mercedes-AMG Project One. Также в его планах приобрести купе Mercedes-Benz 300 SL и машину мечты — Ferrari 250GT California Spyder.