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21 августа 14:45

Сбежавший из клетки неуловимый хомяк разгрыз новенький Ford Kuga

Британка рассказала, как грызун испортил ее автомобиль

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Жительница Уэльса Аманда Джонсон на своей странице в Facebook рассказала историю хомяка, которого купила в подарок детям. Во время поездки на машине грызун сумел выбраться из клетки и уже несколько дней живет где-то под обшивкой салона. За это время хомяк успел испортить ремни безопасности и пластиковую отделку, нанеся ущерб на несколько тысяч фунтов стерлингов.

По словам Аманды, она возвращалась домой, когда почувствовала, как что-то «прошмыгнуло мимо левой лодыжки». Несмотря на это, она продолжила движение и доехала до дома. По приезде выяснилось, что хомяк сбежал, но его поиски не увенчались успехом.

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Чтобы поймать грызуна Аманда расставила восемь ловушек. Но пока они тоже не помогли. Хомяк продолжает скрестись где-то в колонке ремня безопасности и поедать детали машины. Аманда говорит, что очень расстроена из-за случившегося, но все-таки надеется найти животное живым и здоровым. При этом отмечает, что новый Ford Kuga она купила всего месяц назад.

В мае текущего года американец Гейб Оури опубликовал фотографию машины друга, под капотом которой белки организовали хранилище для шишек. Всего в моторном отсеке их обнаружилось более 22 килограммов.

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