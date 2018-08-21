Сбежавший из клетки неуловимый хомяк разгрыз новенький Ford Kuga

По словам Аманды, она возвращалась домой, когда почувствовала, как что-то «прошмыгнуло мимо левой лодыжки». Несмотря на это, она продолжила движение и доехала до дома. По приезде выяснилось, что хомяк сбежал, но его поиски не увенчались успехом.
Чтобы поймать грызуна Аманда расставила восемь ловушек. Но пока они тоже не помогли. Хомяк продолжает скрестись где-то в колонке ремня безопасности и поедать детали машины. Аманда говорит, что очень расстроена из-за случившегося, но все-таки надеется найти животное живым и здоровым. При этом отмечает, что новый Ford Kuga она купила всего месяц назад.
В мае текущего года американец Гейб Оури опубликовал фотографию машины друга, под капотом которой белки организовали хранилище для шишек. Всего в моторном отсеке их обнаружилось более 22 килограммов.