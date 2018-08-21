Сбежавший из клетки неуловимый хомяк разгрыз новенький Ford Kuga

Чтобы поймать грызуна Аманда расставила восемь ловушек. Но пока они тоже не помогли. Хомяк продолжает скрестись где-то в колонке ремня безопасности и поедать детали машины. Аманда говорит, что очень расстроена из-за случившегося, но все-таки надеется найти животное живым и здоровым. При этом отмечает, что новый Ford Kuga она купила всего месяц назад.

В мае текущего года американец Гейб Оури опубликовал фотографию машины друга, под капотом которой белки организовали хранилище для шишек. Всего в моторном отсеке их обнаружилось более 22 килограммов.