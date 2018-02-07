Для гоночных симуляторов совместили ручник с селектором коробки передач

Компания Thrustmaster выпустила джойстик TSS Handbrake Sparco Mod. Гаджет можно использовать как селектор коробки передач, так и в качестве гидравлического ручника при игре в гоночные симуляторы.

Девяносто процентов компонентов устройства изготовлены из стали и алюминия. У джойстика есть как продольная, так и вертикальная регулировка. В Thrustmaster отметили, что новинка является копией аналогичных ручников и селекторов коробок в реальных автомобилях, выполненной в масштабе 1:1.

Джойстик можно использовать с компьютерами на ОС Windows 10, 8 или 7. Селектор также может работать вместе как с рулями компании Thrustmaster, так и с аналогами других производителей.

Стоимость устройства не называется.

В октябре 2017 года сообщалось о том, что блогер подключил настоящий Lamborghini Aventador к игровой консоли Xbox. Суперкар он использовал в качестве джойстика для игры в гоночный симулятор Forza Motorsport 7.