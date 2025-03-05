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Опубликовано 05 марта 2025, 16:26
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CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

Мотоцикл получил компоненты от гоночных байков
Представлен самый мощный серийный Harley-Davidson. Турер CVO Road Glide RR близок к мотоциклам для гоночной серии King of the Baggers и оснащен двигателем Screamin' Eagle 131, развивающим 155 лошадиных сил. Кроме того, мотоциклу досталась современная электроника и амортизаторы Öhlins.
CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson
© Harley-Davidson
Алексей Носаченко

Фирма Harley-Davidson представила самый мощный серийный мотоцикл в своей истории. Турер CVO Road Glide RR построен по канонам байков для гоночной серии King of the Baggers и уже с завода оснащен двигателем V-twin объемом 2153 кубических сантиметра. Мотор выдает 155 лошадиных сил и 203 Нм крутящего момента, что на 26 сил и 7 Нм больше, чем у предыдущего рекордсмена — CVO Road Glide ST (1977 куб. см).

CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

© Harley-Davidson

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Агрегату достались головки блока цилиндров из конверсионного пакета Screamin' Eagle Stage IV, новые распредвалы, толкатели клапанов и клапанные пружины. Также здесь используется более производительный масляный насос и увеличенные корпуса дроссельных заслонок. Выхлопная система титановая, производства Akrapovič, с теплозащитным кожухом из углепластика и легализацией по шуму и выбросам в 50 штатах США.

CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

© Harley-Davidson

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Корзина сцепления выточена из алюминия, причем изначально её разработали для гоночных мотоциклов. Равно как и трансмиссию Screamin' Eagle Racing King 6 с дробеструйно упроченными шестернями и валами. Из крылатого металла сделан и цельный маятник, дополненный двумя амортизаторами Öhlins с выносными компенсационными камерами. Вилка — регулируемая FGR 253 Hypersport Superbike. Тормоза тоже не совсем обычные: суппорты Brembo GP4-RX — это дорожный вариант механизмов, близких к суппортам для MotoGP, а роторы T-Drive созданы для Чемпионата мира по супербайку.

CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

© Harley-Davidson

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Широкое применение композитов снизило массу мотоцикла почти на 23 килограмма. Дорожный просвет стал больше на 51 миллиметр, что позволяет сильнее заваливать CVO Road Glide RR в поворотах. В оснащение турера входит мультимедиа на Skyline OS с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, мотогарнитура Cardo Packtalk Edge и премиальная аудиосистема Rockford Fosgate Stage III с четырехканальным 500-ваттным усилителем.

CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

© Harley-Davidson

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Harley-Davidson CVO Road Glide RR выпустят тиражом 131 экземпляр. Цена — 110 тысяч долларов, что соответствует 10 миллионам рублей.

Источник:Harley-Davidson
Автор:Алексей Носаченко
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#Мотоциклы
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