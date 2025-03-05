CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

Корзина сцепления выточена из алюминия, причем изначально её разработали для гоночных мотоциклов. Равно как и трансмиссию Screamin' Eagle Racing King 6 с дробеструйно упроченными шестернями и валами. Из крылатого металла сделан и цельный маятник, дополненный двумя амортизаторами Öhlins с выносными компенсационными камерами. Вилка — регулируемая FGR 253 Hypersport Superbike. Тормоза тоже не совсем обычные: суппорты Brembo GP4-RX — это дорожный вариант механизмов, близких к суппортам для MotoGP, а роторы T-Drive созданы для Чемпионата мира по супербайку.