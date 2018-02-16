Ведущий Top Gear разбил личный Porsche

В феврале во время съемок одного из эпизодов Top Gear загорелась предсерийная версия купе Alpine A110. В этот момент в машине находились Крис Харрис и Эдди Джордан. Инцидент произошел на семнадцатом спецучастке ралли Монте-Карло, и ведущие не знали, что автомобиль горит.

О том, что пламя вырывается из-под нижней части спорткара их предупредила съемочная группа. Харрис с Джорданом успели покинуть салон автомобиля, не получив никаких травм.