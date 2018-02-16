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16:28

Ведущий Top Gear разбил личный Porsche

В аварию попал Крис Харрис

Ведущий шоу Top Gear Крис Харрис попал в аварию. На своем Porsche 911 GT3 Touring он врезался в грузовик, когда тот разворачивался в центре слепого поворота. В результате инцидента, произошедшего в Уэльсе, где Харрис должен был участвовать в съемках для журнала Top Gear, никто не пострадал.

Источник, знакомый с подробностями инцидента, сообщил Jalopnik, что грузовик пытался развернуться, когда «Порше» врезался в него, застряв между передними и задними колесами. Вызванная на место происшествия полиция посчитала, что Харрис не превысил скорость, и начислила штрафные баллы водителю грузовика.

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В феврале во время съемок одного из эпизодов Top Gear загорелась предсерийная версия купе Alpine A110. В этот момент в машине находились Крис Харрис и Эдди Джордан. Инцидент произошел на семнадцатом спецучастке ралли Монте-Карло, и ведущие не знали, что автомобиль горит.

О том, что пламя вырывается из-под нижней части спорткара их предупредила съемочная группа. Харрис с Джорданом успели покинуть салон автомобиля, не получив никаких травм.

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