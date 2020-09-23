Полный привод и брутальный дизайн: у Haval Dagou появится внедорожная версия

Теперь же появилась информация о полноприводной и более мощной модификации, которая получит двухлитровый двигатель серии 4N20 в сочетании с девятиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями 9DCT. Он развивает 204 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента (также существует его 245-сильная версия).

Полноприводный Dagou в исполнении Off-Road Edition получит перенастроенную подвеску, увеличенный дорожный просвет (он превысит 200 миллиметров), силовой бампер спереди, крепление для запаски и колёса размерностью 35/65 R18 и 235/60 R19.