Полный привод и брутальный дизайн: у Haval Dagou появится внедорожная версия

Dagou, что переводится с китайского как «большая собака», дебютировал на автосалоне в Чэнду. В длину он достигает 4620 миллиметров, в ширину – 1890 миллиметров, в высоту – 1780 миллиметров, а колесная база равна 2738 миллиметрам, так что модель можно сравнить с Nissan X-Trail и Toyota RAV4. Прежде для кроссовера был заявлен только бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра мощностью 169 лошадиных сил и передний привод.
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Теперь же появилась информация о полноприводной и более мощной модификации, которая получит двухлитровый двигатель серии 4N20 в сочетании с девятиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями 9DCT. Он развивает 204 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента (также существует его 245-сильная версия).
Полноприводный Dagou в исполнении Off-Road Edition получит перенастроенную подвеску, увеличенный дорожный просвет (он превысит 200 миллиметров), силовой бампер спереди, крепление для запаски и колёса размерностью 35/65 R18 и 235/60 R19.
Обычный Dagou появится на китайском рынке в конце сентября и будет стоить в диапазоне от 125 до 146 тысяч юаней ( а сроки выхода Off-Road Edition пока не объявлены.