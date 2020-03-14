Завод моторов Haval под Тулой спроектирует местный институт

Моторостроительный завод Haval будет рассчитан на выпуск 80 тысяч агрегатов в год и расположится на участке площадью десять тысяч квадратных метров. На предприятии трудоустроят 300 человек. Сроки окончания строительства не называются.
Завод двигателей Haval станет вторым крупным предприятием китайской фирмы в индустриальном парке Узловая в Тульской области. В июне 2019 года Haval открыл в особой экономической зоне автозавод, на котором выпускаются кроссоверы и внедорожники. В строительство было вложено свыше 500 миллионов долларов.
Разработка завода двигателей — часть стратегии Haval по локализации производства в России. После окончания строительства, китайская фирма планирует оснащать двигателями российского производства до 90 процентов автомобилей тульской сборки, что позволить предложить более конкурентные цены.
В настоящий момент Haval собирает по полному циклу на заводе в Тульской области кроссоверы F7 и F7x, а также рамный внедорожник H9. В ближайшие месяцы на предприятии локализуют другой рамный внедорожник H5.
За неполные семь месяцев 2019 года российский автомобильный завод Haval выпустил 5972 автомобиля. Текущие производственные мощности позволяют выпускать ежегодно до 80 тысяч машин.