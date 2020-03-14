Завод моторов Haval под Тулой спроектирует местный институт

В настоящий момент Haval собирает по полному циклу на заводе в Тульской области кроссоверы F7 и F7x, а также рамный внедорожник H9. В ближайшие месяцы на предприятии локализуют другой рамный внедорожник H5.

За неполные семь месяцев 2019 года российский автомобильный завод Haval выпустил 5972 автомобиля. Текущие производственные мощности позволяют выпускать ежегодно до 80 тысяч машин.